У меня есть объяснение неудач сборной Украины на Олимпиаде. Есть старая пословица, что мафия бессильна в двух случаях – экономике и искусстве. В экономике нельзя прийти и сразу раздать деньги страждущим. Надо много времени, чтобы она заработала. В искусстве необходимо дать длительную свободу художнику и подкрепить это финансами.

Спорт отношу к разновидности искусства. Сюда надо долго и тяжело вкладывать, чтобы лет через 20 дождаться результата. Поэтому тоталитарные режимы, как в России или Беларуси, несмотря на огромные средства, которые вкладываются в хоккей, не имеют результатов, – пишет Олег Федорчук в блоге на Gazeta.ua.

Інша причина – відсталість спортивної науки. У 1970 роки, коли я вчився у вузі, інститут фізкультури був передовою спортивною лабораторією. Тут не боялися експериментувати. До мого викладача Валентина Петровського – тренера спринтера Валерія Борзова - приїздили на лекції викладачі з усього світу. Бо він був новатором. А що тепер?

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У нас не залишилося якісних тренерів у ДЮСШ. Їхній від'їзд у 1990-2000-х так і не вдалося компенсувати. Бо можна набудувати нових спортзалів, але хто в них буде тренувати? Йдеться не про ремісників, а про творчі особистості. А які зарплати в дитячих тренерів?

Нам заважають амбіції, які дістались у спадок із часів СРСР. Тепер ми не тоталітарна держава, яка може собі дозволити вливати необмежені кошти в спорт. Але амбіції уболівальників і керівників спорту залишаються великими. А коли доходить до реальних результатів, усі розчаровуються.

Можливо, причина в поколіннях. Зараз настав час народжених у 1992-1995 роках. Це найтемніші часи занепаду спорту. Наступники будуть сильнішими й кращими.

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