Пьетро Верховод: как сын украинского военнопленного стал 'Царем' итальянского футбола

На счету этого футболиста победа в Лиге чемпионов, 4 Кубка и Суперкубок Италии, Кубок европейских чемпионов, "золото" чемпионата мира-1982 (он стал первым украинцем, удостоенным звания чемпиона) и "бронза" чемпионата мира-1990. Болельщики в знак заслуг Пьетро Верховоды перед итальянским и мировым футболом дали ему почетное прозвище "Царь", за 29 лет до того, как такого же титула удостоили другого украинца – Андрея Шевченко.

Его боялся сам Марадона, признававшийся в интервью, что не может справиться с Верховодом: когда ему казалось, что он, наконец-то, обошел соперника, он, поднимая глаза, снова видел его перед собой. По аналогии с одним из самых популярных персонажей комиксов Marvel Марадона назвал Верховода "Халком", поскольку у него были такого же размера мускулы – "они доставали до ресниц". Главным своим конкурентом считали Верховода и другие звезды футбола – Ван Бастен, Батистута, Линекер, Платини и Роналдо. Пьетро Верховод обладал очень важным футбольным талантом – высокой скоростью, что делало его неуязвимым для соперников, которые не могли его догнать.

Украинский итальянец

Пьетро – Петр – Верховод родился 6 апреля 1959 года в пригороде Бергамо, городке Кальчинате – на севере Италии. Его отец, Иван Лукьянович, уроженец Старобельска Луганской области, во время Голодомора был призван в Красную армию – еще до начала Второй мировой войны он вынужден был оставить работу на Енакиевском металлургическом комбинате и отправился на фронт – сначала в Финляндию, потом в Польшу. В 1941 году во время боев за юг Украины подразделение, в котором служил Иван, оказалось в окружении, а сам он попал в плен. За четыре года Верховод сменил семь концентрационных лагерей, пока ему не удалось сбежать. Это произошло в итальянском городе Бари, где Верховод-старший смог присоединиться к движению Сопротивления.

После войны Иван Лукьянович остался в Италии – в Советском Союзе его как бывшего военнопленного ждал очередной лагерь, и тот факт, что он находился на родине, его не успокаивал. Он поселился в городке Сирано, где работал строителем и садовником. Со временем и женился на прекрасной итальянке Винченце, которая родила ему троих детей: сыновей Джорджо и Пьетро и дочь Ольгу.

Начало футбольной карьеры

Пьетро увлекался футболом с раннего детства, что неудивительно, если учесть, что Италия – одна из самых футбольных стран мира. Он играл и за команду церкви, которую посещал со своими родителями, и за команду мотоциклетного завода, на котором работал. Став игроком входящего в Серию D любительского клуба "Романезе" Верховод обратил на себя внимание публики и тренеров, после чего перешел в "Комо", клуб входящий в Серию В, где в возрасте 17 лет стал ведущим игроком. Но стоило ему войти во вкус, как он – вместе с другими, не менее хорошими футболистами, был продан – руководителям "Комо" были нужны деньги для усиления команды, вот они таким образом решили свои финансовые проблемы. Верховода забрал к себе клуб "Сампдория", статус которого его категорически не устраивал – он мечтал о Серии А. В 1981 году ему удалось туда пробиться – он попал в "Фиорентину", которая во многом благодаря его игре заняла второе место в чемпионате Италии 1982-1983 годов.

Ложь ради чемпионата мира

Накануне чемпионата мира Верховод повредил лодыжку, но, несмотря на это, все равно подал заявку на участие в чемпионате мира в составе сборной Италии. А чтобы его не отстранили из-за травмы ноги, солгал, сказав, что полностью восстановился и уже не чувствует боли. Ложь обнаружилась уже в Испании, где проходил чемпионат: оказалось, что во время тренировок травма усугубилась, поэтому играть Пьетро не сможет. Тренер Энцо Беарзот был в ярости, ведь футболисту предстояло весь Мундиаль просидеть на скамейке запасных. В результате итальянская сборная выиграла чемпионат, а Верховод стал чемпионом мира, хотя ни разу не вышел на футбольное поле. Через 8 лет – на чемпионате мира 1990 года – Верховод, вернул "долг": он стал ведущим игроком сборной Италии, и во многом благодаря ему команда заняла призовое третье место.

Сложности отношений с "Сампдорией"

После Мундиаля "Сампдория" снова отдала Верховода в аренду – на этот раз римской "Роме". Если футболиста данный факт и огорчил, он никак этого не показал: сезон, проведенный в "Роме", оказался для него одним из самых успешных: он провел 30 матчей, а сама команда стала чемпионом Италии. Хозяева "Сампдории" прозрели и решили вернуть Верховода обратно, а столкнувшись с его нежеланием, просто не продлили ему аренду.

Футболисту поневоле пришлось вернуться, но впоследствии он об этом не пожалел. 12 сезонов, которые он провел в генуэзской команде, принесли неплохой урожай: победу в итальянском чемпионате, несколько Кубков страны и Кубок кубков. Мастерство Верховода росло год от года, и в результате он из молодого, подающего надежды защитника превратился в настоящего лидера команды. Никто не знал, что все свои спортивные рекорды Верховод ставил, страдая от серьезного заболевания, – пневмоторакса. Во время приступов воздух попадал во внутреннюю часть грудной клетки, из-за чего каждый вдох сопровождался невыносимой болью. Несколько раз они настигали Верховода прямо на поле, но он всегда доигрывал матч до финального свистка.

Финал футбольной карьеры и неудачи в тренерской работе

В 1996 году 36-летний футболист перешел в "Ювентус", который при его непосредственном участии обыграл "Аякс". Еще год Верховод играл в "Милане", а затем в "Пьяченце", в составе которого через три года – в 2000-м – закончил свою футбольную карьеру.

Уйдя из футбола, Верховод решил сделать карьеру тренера, но у него ничего не вышло: видимо, играть самому и учить играть других – это все-таки разные вещи. Он пытался руководить как итальянскими ("Катания", "Фиорентина", "Триестина"), так и венгерским ("Гонвед") и албанским ("Камза") клубами, но нигде надолго не задержался.

Любовь к Украине привил отец

В советское время во время трансляции футбольных матчей по телевидению комментаторы нарочно переиначивали имя Верховода, чтобы скрыть его украинское происхождение. А вот сам Пьетро всегда помнил о нем: любовью к Украине он обязан своему отцу – он много рассказывал о стране, из которой приехал в Италию. Сейчас уже сам Верховод следит за тем, что происходит в Украине, где у него живут родственники, и очень переживает из-за того, что здесь идет война. А еще он много читает об истории Украины и мечтает о том, чтобы приехать сюда…