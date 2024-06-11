'Патлы повырываю': Магучих отреагировала на допуск бывшей россиянки к Олимпиаде-2024

Чемпионка мира и призер Олимпийских в прыжках в высоту Ярослава Магучих, которая на выходных выиграла чемпионат Европы в Риме, огорчена участием в соревнованиях бывших россиян, из-за отстранения переходящих под флаги других стран. К примеру, на Олимпиаде-2024 выступит Елена Куличенко от Кипра, но она все равно остается на 100% пророссийской.

Отвечая на вопрос OBOZ.UA, Ярослава отметила, что под каким бы флагом ни выступали представители стран-агрессоров, они преимущественно остаются воспитанниками своей системы. В частности, Куличенко, которая учится в США и выступает за Кипр, сохраняет верность своей родине.

"Конечно, я очень рада, что в легкой атлетике команд РФ и Беларуси не будет. А с этой Куличенко мы уже соревновались на чемпионате мира-2023, и это было очень ужасно. На самом деле это было очень сложно, потому что она такая пророссийская. Я ее помню еще с чемпионата Европы в Дьере, когда им было разрешено выступать по юношам. Поэтому, конечно, это очень сложно", – признается Магучих.

По словам Ярославы, украинские легкоатлеты пытаются донести до международных СМИ, что невозможно, чтобы представителей стран-агрессорок допускали даже под флагом других стран.

"Они же ничего не сказали, как должно быть по правилам Международного олимпийского комитета, где они должны подписать письмо, что они не поддерживают войну в Украине, что их нет в Вооруженных силах Российской Федерации. Но, как мы видим, во многих видах это не работает. К сожалению, и в дзюдо было, когда Дарья Белодед не поехала на чемпионат мира", – рассказала Магучих.

"То есть, возможно, где-то мы не доработали. Но я понимаю, что у России очень много денег, к сожалению. И все крутится вокруг этого", – с грустью подчеркнула украинка.

В своем недавнем интервью Куличенко заявила, что раньше у нее с Магучих были нормальные отношения, а на Ярославу сейчас идет политическое давление. Но украинка не хочет иметь с бывшей россиянкой ничего общего и не собирается с ней никак контактировать на Играх в Париже-2024.

"Если бы она даже шла на контакт, то я с ней точно не пойду. Скорее, там патлы повырваю. Поэтому нет", – с улыбкой рассказала Ярослава.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Магучих с историческим рекордом выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике.

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