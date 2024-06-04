'Ей сказали так сделать': легкоатлетка из РФ пожаловалась на бойкот Магучих

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая переехала в США, а выступает за Кипр, пожаловалась на украинку Ярославу Магучих. Прыгунья в высоту отметила, что наша соотечественница отписалась от нее в социальных сетях после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Об этом Куличенко заявила в интервью порталу Sport24, комментируя слова Магучих, что ей было неприятно выступать в одном секторе с уроженкой подмосковного Одинцово на ЧМ-2023. Россиянка добавила, что "ничего Ярославе не сделала", а на украинку якобы оказывали давление.

"Я ничего Ярославе не сделала, мы вообще были с ней в нормальных отношениях, но она просто в какой-то момент отписалась от меня в социальных сетях. Я понимаю ее причины, думаю, на нее оказывается много давления, это все равно политический момент. Может быть, она сама так не думает, я же не знаю, может, ей сказали так сделать. В целом хейт – это полная фигня", – сказала Куличенко.

Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене со словами "выше моих сил" заявила, что не будет следить за выступлениями Магучих на Олимпиаде-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих стала причиной истерики у россиян после того, как выкрикнула патриотичный клич "Слава Украине!" на чемпионате мира-2023, на котором завоевала "золото". Пропагандисты из РФ требовали как минимум оштрафовать спортсменку, назвав ее поведение вакханалией.

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