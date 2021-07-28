Верняев, ставший комментатором на UA:Перший, поздравил Россию с "золотом" Олимпиады

Украинский чемпион Олимпиады-2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев поздравил сборную ОКР с победой в командном многоборье. Россияне Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин завоевали "золото" в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

После успеха в Instagram к Белявскому пришел Верняев, оставив поздравительный комментарий.

28 июля Верняев стал комментатором на UA:Перший. 27-летний дончанин вместе с журналисткой Галиной Виниченко 28 июля работал на личном многоборье в спортивной гимнастике у мужчин.

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Напомним, что из-за решений Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены на Олимпиаде выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) без гимна Российской Федерации. Его на церемониях награждения заменила музыка из первого концерта Петра Чайковского.

Верняев не выступает на Олимпиаде из-за того, что в январе у него в крови нашли мельдоний. Спортсмен временно отстранен от соревнований. Международная федерация гимнастики проводит расследование.

В прошлом году Верняев получил большую порцию критики в сети после того, как отказался называть Россию виновницей войны на Донбассе.

В 2018 году Верняев не поддержал отстранение России от Игр-2018. По мнению нашего гимнаста, дисквалификация всей сборной РФ является следствием политических интриг.