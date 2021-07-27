"Самая эффектная разминка" на Олимпиаде впечатлила сеть. Видео

Титулованная немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос получила по лицу от тренера перед поединком первого круга олимпийского турнира против Софи Эзбаш из Венгрии. Встреча проходила в весовой категории до 63 килограммов.

На видео, которое опубликовала в Twitter испанская спортивная программа Carrusel Deportivo, видно, как наставник сперва резко встряхивает свою подопечную, а затем наносит ей несколько оплеух. Стоит отметить, что такой "допинг" не помог немке победить и она вылетела с Олимпиады.

Видео дня

В сети это назвали "самой эфектной разминкой". Видео стало вирусным и разлетелось по сети. Пришлось оправдываться и самой спортсменке.

У себя в Instagram 32-летняя Трайдос заявила, что хотела бы выложить это видео с другими эмоциями.

"Похоже, этого было недостаточно, раз я проиграла. Это тот ритуал, который я выбрала перед соревнованиями. Мой тренер просто делает то, что я прошу. Я хочу, чтобы он меня зажигал", – написала девушка.

Напомним, что Украина за первые четыре дня смогла завоевать три награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.