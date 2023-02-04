МОК должен прекратить прикрывать преступления РФ белыми флагами, – Кулеба о допуске россиян на Олимпиаду-2024

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал Международный олимпийский комитет не покрывать преступления страны-агрессора России против Украины белыми флагами. В МОК ранее заявили, что могут вернуть допуск спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде-2024.

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Об этом украинский министр написал на своем аккаунте в Twitter в пятницу, 3 февраля. Дипломат напомнил, что Россия начала против Украины полномасштабную войну, которая длится уже почти год.

За это время российские оккупанты убили 231 украинского спортсмена и тренера. Еще 15 человек в результате атак армии России были ранены, 28 задержаны, четыре спортсмена считаются пропавшими без вести.

"Эта геноцидная война заказана Путиным, но ведется обычными россиянами. МОК должен прекратить попытки прикрытия российских преступлений белыми флагами", – написал Кулеба.

Напомним, МОК заявил о возможном допуске представителей РФ и Беларуси к Олимпиаде-2024, которая состоится во Франции. При этом российские и белорусские спортсмены должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

Если такое решение окончательно будет принято комитетом, Украина готова к бойкоту соревнований.

Ранее Владимир Зеленский заявил о недопустимости возвращения граждан государства-агрессора России к участию в Олимпиаде-2024. Он направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону и призвал его не разрешить, чтобы у РФ была возможность использовать это спортивное событие для пропаганды своей агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже, если на соревнованиях спортсменов из страны-агрессора обяжут выступать под нейтральным флагом.

После этого в МОК напомнили о действующих санкциях в отношении спортсменов из РФ. Там отметили, что запрет на государственную символику России никто не отменял.