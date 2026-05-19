Кока-Кола приглашает украинских болельщиков пережить эмоции FIFA WORLD CUP 2026™ вместе с Ильей Забарным

Компания Кока-Кола объявила о начале своей новой кампании к FIFA WORLD CUP™, приглашая украинских болельщиков окунуться в увлекательное эмоциональное путешествие, которое может подарить только самое большое футбольное событие планеты. Официальным лицом кампании в Украине стал Илья Забарный – один из ведущих украинских футболистов.

На протяжении всей кампании Кока-Кола будет освежать и вдохновлять болельщиков наслаждаться эмоциональными поворотами игры, разделяя ее драматизм, радость и страсть. Кампания подчеркивает глубокую связь Кока-Кола с футболом, опираясь на статус одного из древнейших партнеров FIFA. Проживая вместе с болельщиками все взлеты и падения, Кока-Кола стремится подбодрить болельщиков, которые переживают эмоциональные качели крупнейшего футбольного события мира. Партнерство Кока-Кола с Ильей Забарным делает главное футбольное событие ближе к украинцам и приобщает их к невероятной энергетике турнира.

Эта кампания продолжает многолетнюю историю Кока-Кола как гордого партнера FIFA®, которая длится почти пять десятилетий и охватывает 12 турниров, и подтверждает ее статус официального безалкогольного напитка FIFA WORLD CUP 2026™. В течение последних десятилетий Кока-Кола делала все, чтобы украинские болельщики чувствовали себя частью магии выдающегося футбольного события мира. Сегодня в рамках этой эмоциональной кампании с участием Ильи Забарного Кока-Кола приглашает болельщиков освежиться и восстановить силы в самые напряженные моменты футбольного матча.

"Футбол — это больше, чем просто игра. Это страсть с невероятной палитрой эмоций, которая объединяет миллиарды людей", — отметила Зоя Попова, менеджер по маркетингу компании "Кока-Кола Украина Лимитед". "В Кока-Кола мы верим в силу этой общей страсти. Наш творческий образ этой кампании заключается в том, чтобы приобщиться к невероятной энергии FIFA WORLD CUP 2026™ и тех впечатлений, которые может подарить только этот турнир".

Партнерство с Ильей Забарным и захватывающие видеоролики создают в Украине водоворот ярких эмоций, который затягивает болельщиков в невероятную атмосферу FIFA WORLD CUP™. Кока-Кола приглашает каждого пережить эти эмоции вместе на протяжении всего турнира.