Караваев сказал, что изменил Луческу в "Динамо"

Максим Иншаков Футбол 21:37, 29.12.2020 Обновлено: 22:57, 29.12.2020

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев признался, что после прихода Мирчи Луческу, в клубе изменились требования к футболистам, поменялся стиль игры, а также улучшилась дисциплина.

По словам Караваева, теперь каждый игрок знает, что ему делать на поле, хотя до полного автоматизма еще далеко.

"Мы не можем за месяц-два все научиться делать на автомате. Конечно, каждый думает по своему. но есть принципе и тот стиль, который прививает нам Луческу. Если он видит, что мы это не выполняем, он сразу акцентирует на этом внимание: "Если вы так делать не будете, то у нас не будет получаться. Делать нужно так, как я говорю". И в большинстве случаев у нас положительный результат", – отметил Караваев в эфире Youtube-канала SportArenaTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Караваев отвечая на вопрос о самом злом Мирче Луческу, вспомнил игру с "Гентом" за выход в Лигу чемпионов.

По словам футболиста сборной Украины, он до этого момента никогда не видел такие эмоции тренера.

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