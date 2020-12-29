Караваєв сказав, що змінив Луческу в "Динамо"

Максим Іншаков Футбол 21:37, 29.12.2020 Оновлено: 22:57, 29.12.2020

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв зізнався, що після приходу Мірчи Луческу, в клубі змінилися вимоги до футболістів, змінився стиль гри, а також покращилася дисципліна.

За словами Караваєва, тепер кожен гравець знає, що йому робити на полі, хоча до повного автоматизму ще далеко.

"Ми не можемо за місяць-два все навчитися робити на автоматі. Звичайно, кожен думає по своєму. Але є принципі і той стиль, який прищеплює нам Луческу. Якщо він бачить, що ми це не виконуємо, він відразу акцентує на цьому увагу: "Якщо ви так робити не будете, то у нас не буде виходити. Робити потрібно так, як я кажу". І в більшості випадків у нас позитивний результат", – зазначив Караваєв в ефірі Youtube-каналу SportArenaTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Караваєв відповідаючи на питання про самому злом Мірчі Луческу, згадав гру з "Гентом" за вихід в Лігу чемпіонів.

За словами футболіста збірної України, він до цього моменту ніколи не бачив такі емоції тренера.

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