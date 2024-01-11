Российский тренер заявил, что 'в мире моментально начали думать головой' из-за визита Путина на Чукотку

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Назаров выдал феерический бред о влиянии кремлевского диктатора Владимира Путина на спорт. Уроженец Челябинска выразил уверенность в том, что отстранение сборной Израиля от чемпионат мира по хоккею якобы связано с визитом президента РФ в Дальневосточные регионы РФ.

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Об этом Назаров заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Бывший хоккеист эпично прогнулся перед главой террористического государства, рассказав о его невероятном влиянии и уважении в мире, а также размечтался о победе России в преступной войне против Украины.

"Временное отстранение Израиля от выступления в международных соревнованиях – ожидаемый и логичный шаг со стороны. Посмотрите тенденцию: как только наш президент Владимир Владимирович Путин посетил Чукотку и Хабаровск, в спортивном мире моментально начали думать головой. Забанили Израиль, а спортивный арбитражный суд успешно зарегистрировал апелляцию Ивана Федотова на санкции. Понимаете, во все времена всегда уважали сильных. Сборная России обязательно вернется в большой международный хоккей после нашей победы в СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), а мы обязательно победим", – сказал Назаров.

Читатели портала Sports.ru высмеяли экс-хоккеиста за такую фантастическую логическую цепочку и желание прогнуться перед диктатором.

"В чем связь Чукотки, хоккея и Израиля? Он нормальный? Все хорошо?", "Объясните, пожалуйста, причинно-следственную связь, я не понимаю", "А если Путин поедет в Салехард, то какого-нибудь норвежца дисквалифицируют за допинг. Инфа сотка", "Это что же произойдет в рос.хоккее, если Путин посетит Гаагу?", "Нужно обладать большим воображением, чтобы связать эти события", – пишут в комментариях.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк выразил абсурдную мысль о том, что национальную команду из РФ лишили победы на молодежном чемпионате мира, куда ее даже не допустили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Российском футбольном союзе (РФС) требовали отстранить израильские команды от соревнования. Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) объяснял разницу в санкциях в отношении РФ и Израиля.

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