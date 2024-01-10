'Рабское сознание. Позорище. Дно': российский хоккей подняли на смех после жалобы Путину

Ветераны хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербургом стали настоящим посмешищем в сети после того, как написали письмо диктатору Владимиру Путину с жалобами на судейство матчей команды. Бывшие спортсмены потребовали от "руководителей нашей страны" разобраться с "беспредельно низким качеством арбитража".

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"Мы просим вас вмешаться и спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Мы считаем, что работой по назначения и контролю за действиями судей должна заняться Федерация хоккея России, а наиболее вопиющие случаи судейских ошибок должны разбираться компетентными органами", – приводит текст заявления "Спорт день за днем".

Читатели портала Sports.ru высмеяли экс-хоккеистов СКА, который возглавляет Роман Ротенберг. Болельщики назвали действия ветеранов настоящим позором.

"Ахахахахахаха. Даже в хоккее без Него не разобраться! Бедный мальчик Рома", "Настоящее позорище, падают ниже плинтуса каждую неделю", "Боже, какой же позор", "Ветераны "Детроит Ред Уингс" написали письмо Байдену с жалобой на гол "Тампа Бэй", "Ветераны "Зенита" написали письмо Путину с просьбой пересмотреть результаты таблицы первой части чемпионата", "В хоккей играют настоящие мужчины, СКА не играет в хоккей!", "Какие ветераны, ветераны чего, клуба обитавшего на дне всю историю свою?" – пишут в комментариях.

В свою очередь журналист Алексей Андронов признался, что сначала не поверил в подлинность письма. Однако, когда стало ясно, что оно правдивое, он был просто шокирован. "Где же мы так согрешили? За что это все? Рабское, абсолютно позорное сознание. Оно просто пронизывает весь этот текст! Кто его писал, кстати? Ну не хоккеисты же? Позорище. Дно. Стыд от того, как и чем живет страна", – прокомментировал комментатор в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк был высмеян российскими болельщиками после хвалебного интервью в адрес президента РФ Владимира Путина.

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