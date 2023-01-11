Впервые в мире. Украина вошла в историю на ЧМ по хоккею

Ангелина Майфельд стала первой в истории украинской девушкой-арбитром, которая работала на матче чемпионата мира по хоккею, сообщает ФХУ. 19-летняя криворожанка была линейной судьей на поединке женских сборных Испании и Тайваня на юниорском ЧМ в рамках дивизиона 1В, который проходит в польском Катовице.

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Майфельд является действующей хоккеисткой сборной Украины. Параллельно с выступлениями в национальной команде девушка училась на арбитра и летом прошлого года стала первой украинкой, которая получила от IIHF международную категорию.

На старте нынешнего чемпионата Украины среди мужчин в октябре прошлого года Майфельд в статусе линейной судьи работала на поединке "Киев" - "Кременчуг" (0:6). До Ангелины в ЧУ по хоккею не было ни одной представительницы прекрасного пола, которая бы работала на матчах.

После этого Ангелина перебралась в Румынию, чтобы продолжить карьеру игрока в местном чемпионате. В свободное время хоккеистка продолжала судить матчи юношеских чемпионатов Румынии, а в декабре впервые получила назначение на поединок Эрстелиги.

Работу Майфельд на этой игре высоко оценил супервайзера, что в итоге повлияло и на ее нынешнее назначение на ЧМ.

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