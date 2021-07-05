В США 24-летний хоккеист сборной Латвии умер от взрыва фейерверка – СМИ

24-летний вратарь сборной Латвии и игрок "Коламбус Блю Джекетс" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Матисс Кивлениекс умер в результате несчастного случая с фейерверком. Информацию о летальном исходе подтвердил генеральный секретарь латвийской хоккейной федерации.

Как сообщает издание Delfi, официальная причина смерти еще неизвестна, но, согласно предварительной информации, это случилось во время празднования Дня независимости США. Он и его одноклубники запускали салют в честь торжества, и один из пиротехнических снарядов оказался бракованным.

Фейерверк отлетел в Кивлениекса и попал ему в область сердца. Это и привело к смерти.

Отметим, что чуть более месяца назад Матисс защищал цвета сборной Латвии на чемпионате мира, который прошел в Риге. Тогда его команда сотворила грандиозную сенсацию, обыграв Канаду в стартовом матче ЧМ, а Кивлениекс не пропустил ни одной шайбы. Напомним, что, несмотря на крайне неудачный старт на турнире, "кленовые листья" сумели выиграть титул.

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