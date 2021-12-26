В Швейцарии хоккейный матч был прерван из-за редчайшего инцидента с игроками. Видео

Максим Иншаков
Хоккей
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Хоккеисты провалились под лед в Швейцарии

Необычным курьезом ознаменовался матч Швейцарской хоккейной лиги между "Сьерром" и "Лангенталем" (2:3). На 14-й минуте поединка 23-летний защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и 30-летний нападающий "Сьерра" Арно Монтандон пробили ограждение и провалились в яму, куда соскребают снег с игровой поверхности во время перерывов между периодами.

Хоккеисты упали в яму

Судя по видео контакт между хоккеистами был не сильным, но этого хватило, чтобы обоим вылететь за пределы площадки.

Монтандону и Хиггинсу выбираться помогали одноклубники
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Монтандону и Хиггинсу выбираться помогали одноклубники

По сообщению местной прессы, подобного ни разу не случалось в истории швейцарского хоккея.

Монтадон был шокирован

Оба хоккеиста был шокированы, но смогли выбраться с помощью партнеров по команде. Монтадону и Хиггинсу повезло, что они избежали повреждений, так как яма разделена на две части железным прутом, который мог бы серьезно травмировать игроков.

Яма для сбора снега с площадки

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 19 октября в матче Национальной хоккейной лиги между "Сент-Луис Блюз" и "Аризона Койотис" произошел скандальный инцидент.

Российский форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич во время разговора на повышенных тонах с нападающим "Аризоны" Лоусоном Крузом ударил канадца головой.

Швейцария