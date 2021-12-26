В Швейцарии хоккейный матч был прерван из-за редчайшего инцидента с игроками. Видео

Необычным курьезом ознаменовался матч Швейцарской хоккейной лиги между "Сьерром" и "Лангенталем" (2:3). На 14-й минуте поединка 23-летний защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и 30-летний нападающий "Сьерра" Арно Монтандон пробили ограждение и провалились в яму, куда соскребают снег с игровой поверхности во время перерывов между периодами.

Судя по видео контакт между хоккеистами был не сильным, но этого хватило, чтобы обоим вылететь за пределы площадки.

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По сообщению местной прессы, подобного ни разу не случалось в истории швейцарского хоккея.

Оба хоккеиста был шокированы, но смогли выбраться с помощью партнеров по команде. Монтадону и Хиггинсу повезло, что они избежали повреждений, так как яма разделена на две части железным прутом, который мог бы серьезно травмировать игроков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 19 октября в матче Национальной хоккейной лиги между "Сент-Луис Блюз" и "Аризона Койотис" произошел скандальный инцидент.

Российский форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич во время разговора на повышенных тонах с нападающим "Аризоны" Лоусоном Крузом ударил канадца головой.