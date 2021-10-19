Российского хоккеиста выгнали с поля за удар головой в стиле Зидана. Видео

Скандальный инцидент произошел в ночь на 19 октября в матче Национальной хоккейной лиги между "Сент-Луис Блюз" и "Аризона Койотис". Российский форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич во время разговора на повышенных тонах с нападающим "Аризоны" Лоусоном Крузом ударил канадца головой.

Подобное "бодание" сравнили с памятным ударом головой французского футболиста Зинедина Зидана в финале чемпионата мира 2006 года. Тогда его жертвой стал итальянец Марко Матерацци.

Драки в сильнейшей лиге планеты – не редкость, но обычно соперники бьются руками. Арбитры посовещались и выписали российскому грубияну матч-штраф.

Интересно, что до этого инцидента Бучневич успел забросить шайбу. В итоге "блюзмены" выиграли в гостях со счетом 7:4.

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Регулярный сезон НХЛ 2021/2022 только набирается обороты. "Сент-Луис" лидирует в Западной конференции после двух побед в овертаймах. "Аризона" же с тремя поражениями на старте, из которых одно – в дополнительное время, занимает 14-е место среди 16 команд. Украинских хоккеистов в НХЛ сейчас нет.

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