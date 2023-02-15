У лидера хоккейного клуба "Вашингтон" Александра Овечкина в России умер отец. Об этом у себя в Instagram сообщил сам хоккеист, который является основателем движения Putin Team в поддержку президента РФ.

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"Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо", – написал российский форвард.

Михаилу Овечкину был 71 год. В свое время выступал за резервную команду футбольного "Динамо". Мать хоккеиста Татьяна – двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по баскетболу.

Михаил Овечкин был госпитализирован несколько дней назад. Из-за этого Александр прервал выступление в НХЛ и срочно вылетел в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Овечкин получил порцию оскорблений от российских болельщиков после того, как восхитился президентом РФ Владимиром Путиным.

В разговоре с Тиной Канделаки в рамках проекта "Специальный гость" Овечкин объяснил, зачем создал движение Putin Team.

Стоит отметить, что женой Овечкина является Анастасия Шубская – дочь знаменитой советской актрисы Веры Глаголевой. В свое время Анастасия наехала на "неблагодарных российских болельщиков" и получила ответку.

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