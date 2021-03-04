В России на матче КХЛ случилось ЧП с арбитром. Момент попал на видео

В России линейный арбитр Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Юрий Иванов потерял сознание прямо во время матча.

Инцидент произошел во второй игре серии 1/8 финала Кубка Гагарина между "Авангардом" и "Автомобилистом".

В третьем периоде во время паузы рефери внезапно стал сползать вдоль бортика, а затем упал на лед. Хоккеисты стали сигнализировать медперсоналу о нештатной ситуации. Бригада медиков, дежурившая на поединке моментально увезла пострадавшего на носилках. Позже Иванов пришел в себя.

Во время телетрансляции режиссеры нашли момент, когда перед началом матча судья подъезжал к скамейке "Авангарда" и просил нашатырный спирт.

"Авангард" обыграл "Автомобилист" со счетом 4:3 и повел 2-0 в серии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский нападающий "Ак Барса" Артем Галимов отметился фантастическим ударом в матче КХЛ против "Куньлунь".