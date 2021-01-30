Российский хоккеист спиной вслепую забросил невероятную шайбу в КХЛ

Российский нападающий "Ак Барса" Артем Галимов отметился фантастическим ударом в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Куньлунь".

21-летний игрок казанцев за 31 секунду до конца первого периода забросил шайбу вслепую, когда ворота находились у него за спиной.

После забега к воротам Джерерми Смита Галимов не смог бросить из-за прессинга защитника. Вместе с соперником он проехался вдоль пятачка и в последний момент едва уловимым движением отправил снаряд четко в цель.

В комментариях в Twitter эту шайбу назвали "голом года".

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче хоккейной лиги Венгрии между "Уйбудой" и "Фехерваром Титанок" (4:3 ОТ) случился необычный курьез.

Защитник хозяев Марко Чоллак открыл счет в первом периоде поединка Эрсте лиги, забив свою дебютную шайбу в чемпионате. Он не сумел сдержать эмоции и на радостях врезался в защитное стекло, в результате чего оно разбилось, а сам игрок вылетел за пределы площадки.