Форвард хоккейного клуба "Сочи" Артем Иванюженков подозревается в убийстве во время празднования дня рождения в подмосковном гриль-баре. Как сообщает Telegram-канал 112, в кафе, куда в качестве гостя был приглашен Артем, произошла драка.

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В результате конфликта хоккеист нанес смертельный удар ножем в сердце некому 23-летнему Евгению Ш, с которым ранее не был знаком. Свидетели опознали в нападавшем игрока сочинской команды.

24-летний Иванюженков, который является сыном депутата Госдумы и бывшего министра спорта России Бориса Иванюженкова, с места происшествия сбежал. В сети появилось первое видео после трагедии.

В ролике видно, как друзья смертельно раненного парня, грузят его в машину, чтобы отвезти в больницу.

Изначально в СМИ сообщалось, что все участники драки задержаны и доставлены в отделение полиции, но позже появилась обновленная информация, согласно которой хоккеист с места преступления скрылся. С его родственниками ведутся переговоры о добровольной явке в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын депутата не первый раз совершает убийство. В 2020 году за рулем BMW X6 он сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.

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