Стало официально известно, где пройдет отобранный у Беларуси чемпионат мира по хоккею-2021

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) проголосовал за утверждение Риги (Латвия) в качестве единственной принимающей стороны чемпионата мира по хоккею 2021 года, после того, как турнир перенесли из Минска из-за нестабильной политической обстановки.

С учетом продолжающейся пандемии COVID-19, а также в связи с различными техническими причинами, было принято решения провести турнир в одном городе.

"Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами – это самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия", – говорится в пресс-релизе.

Напомним, что мундиаль должен пройти с 21 мая по 6 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, политический кризис в Беларуси начался после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Александр Лукашенко с 80% голосов. Люди вышли на улицы, обвинив власть в фальсификации результатов и требуя повторного голосования.

После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих. Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор.

Отметим, что ранее главные спонсоры ЧМ-2021 отказались финансировать турнир в случае его проведения в Минске.