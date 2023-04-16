Романа Ротенберга - сына миллиардера Бориса Ротенберга, которого вместе с братом Аркадием считают близким другом российского президента Владимира Путина, назначили главным тренером сборной России по хоккею U-25. Эта команда, в состав которой входят игроки возрастом до 25 лет, была специально создана под Ротенберга-младшего.

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Тренерский совет Федерации хоккея России выбрал кандидатуру Романа единогласно. Сборная примет участие в майском турне в Беларуси "Лига Ставок Большой тур Сборной".

Такая ситуация в отечественном хоккее вызвала настоящую агонию у российских болельщиков. Фанаты шокированы случившимся, называя это позором.

"Это так грустно, что даже смешно", "Позор", "Днище", "Клоунада", "Это трындец", - не сдерживают эмоции комментаторы.

Юзеры называют это рейдерским захватом со стороны семьи друга Путина.

"Камрады, мы становимся свидетелями рейдерского захвата очередного народного достояния! Наш хоккей становится игрушкой в руках одной фамилии!" – уверены россияне.

Фанаты хоккея не могут осознать, что для того, чтобы ублажить сына олигарха, была специально создана новая сборная.

"А когда-то мы смеялись над восточными правителями, которые присваивают себе титулы различные. Как мы скатились к этому сами? В последнее время у определенной части общества просто исчезли всяческие тормоза. Им же вообще на нас плевать, они нас просто презирают", – отмечают болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Ротенберг заявил, что после санкций "Россию ждет светлое будущее". Это вызвало град насмешек со стороны поклонников спорта из РФ.

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