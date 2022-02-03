Сборная Канады по хоккею с разгрома начала Олимпийские игры в Пекине

Еще до официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине стартовали соревнования, в том числе – женский турнир по хоккею. В первом матче группы А сборная Канады разгромила команду Швейцарии со счетом 12:1!

Этот результат стал самым крупным на Олимпиадах за последние 12 лет. В Ванкувере-2010 канадки поиздевались над соперницами из Словакии – 18:0.

В то же время в группе В хоккеистки Чехии взяли верх над хозяйками турнира, китаянками, со счетом 3:1. Главными фаворитами Олимпиады считают команды Канады и США. На Играх-2018 в Южной Корее в финале американки обыграли соседок со счетом 3:2. В решающих поединках на Играх встречались представительницы только этих двух держав.

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Мужской турнир в Китае стартует в следующую среду, 9 февраля.

Одновременно в Пекине открылись соревнования еще в двух видах спорта. В среду, 2 февраля, вступили в борьбу в керлинге. Также открыли турнир фристайлисты в дисциплине могул.

Как сообщал OBOZREVATEL, флаг Украины на открытии Олимпиады-2022 понесут два спортсмена.

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