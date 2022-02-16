Сборная Канады по хоккею бесславно вылетела с Олимпиады-2022

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Сборная Канады по хоккею сенсационно проиграла в четвертьфинале олимпийского турнира команде Швеции. Поединок в Пекине завершился со счетом 0:2.

Обе команды с первых секунд играли очень скованно, не создавая ни Юханссону ни Томкинсу никаких проблем. Не увидели зрители заброшенных шайб и во второй периоде, несмотря на то, что он получился гораздо интереснее.

Сборные играли максимально компактно, демонстрируя много силовой борьбы у бортиков. Хоккеисты периодически переходили грань грубости, что приводило к удалению.

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Канадцы выглядели абсолютно блекло и никак не напоминали грозных претендентов на победу на Олимпиаде.

За 10 минут до финальной сирены инициативу на себя взял лидер шведских атак. Форвард Лукас Валльмарк перехватил шайбу, чуть продвинулся вперёд и резким кистевым броском попал точно под перекладину.

"Кленовые листья" пытались спасти поединок, выпустив вместо вратаря шестого полевого игрока, но лишь пропустили в пустые ворота – отличился капитан шведов Антон Ландер.

Швеция – Канада – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 – 51 Валльмарк ()

2:0 – 59 Ландер (Хольмберг)

Вратари: Юханссон 22/22 – Томкинс 24/25. ​

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олень-предсказатель из Коми по кличке Малыш, живущий в экопарке "Лозымская пуща", сделал прогноз на победителя хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Животное попыталось угадать, кто станет чемпионом.

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В полуфиналах 18 февраля встретятся Финляндия – Словакия и Россия – Швеция.