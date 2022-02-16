Сборная Канады по хоккею бесславно вылетела с Олимпиады-2022

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
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Канада проиграла Швеции
nosound
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Сборная Канады по хоккею сенсационно проиграла в четвертьфинале олимпийского турнира команде Швеции. Поединок в Пекине завершился со счетом 0:2.

Обе команды с первых секунд играли очень скованно, не создавая ни Юханссону ни Томкинсу никаких проблем. Не увидели зрители заброшенных шайб и во второй периоде, несмотря на то, что он получился гораздо интереснее.

Канада проиграла Швеции

Сборные играли максимально компактно, демонстрируя много силовой борьбы у бортиков. Хоккеисты периодически переходили грань грубости, что приводило к удалению.

Видео дня
В матче Швеция - Канада было много борьбы

Канадцы выглядели абсолютно блекло и никак не напоминали грозных претендентов на победу на Олимпиаде.

Канада ничего не могла сделать

За 10 минут до финальной сирены инициативу на себя взял лидер шведских атак. Форвард Лукас Валльмарк перехватил шайбу, чуть продвинулся вперёд и резким кистевым броском попал точно под перекладину.

"Кленовые листья" пытались спасти поединок, выпустив вместо вратаря шестого полевого игрока, но лишь пропустили в пустые ворота – отличился капитан шведов Антон Ландер.

Швеция - Канада

Швеция – Канада – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 – 51 Валльмарк ()

2:0 – 59 Ландер (Хольмберг)

Вратари: Юханссон 22/22 – Томкинс 24/25. ​

Олень-предсказатель Малыш

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее олень-предсказатель из Коми по кличке Малыш, живущий в экопарке "Лозымская пуща", сделал прогноз на победителя хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Животное попыталось угадать, кто станет чемпионом.

Обращение команды OBOZREVATEL.

В полуфиналах 18 февраля встретятся Финляндия – Словакия и Россия – Швеция.

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