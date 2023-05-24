Самая 'дырявая': Венгрия, которая поддерживает Россию, вылетела из элиты ЧМ по хоккею

Сборная Венгрии по хоккею не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира. Представители страны, которая активно поддерживает российское вторжение, блокирует помощь Украине, а также оспаривает ее территориальную целостность, заняли последнее место в группе А.

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В семи матчах турнира венгры сумели добыть одну победу. Это случилось в поединке против французов, где западные соседи Украины были сильнее в овертайме 3:2. Также "зелено-бело-красным" удалось дотянуть до серии буллитов в игре с Австрией, где они потерпели неудачу.

Поединки же против Дании, США, Германии, Швеции и Финляндии сборная Венгрии проиграла с общим катастрофическим счетом 6:31. Союзники России в итоге пропустили 37 шайб и стали самой "дырявой" сборной на турнире. По 31 голу своим соперникам дали забросить французы и казахи.

Таким образом, команда Венгрии опустилась в Дивизион 1 чемпионата мира, где и проведет будущий сезон. Вместе с ними понижение в классе в свой пассив записали словенцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею 2023 года произошла грандиозная сенсация, которую в последний раз болельщики наблюдали 23 года назад. Кроме того, организаторы турнира на арене финского Тампере заставили болельщика снять футболку, на которой было написано "Россия".

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