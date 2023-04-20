Сийярто выступил на фоне карты 'Великой Венгрии' во время мероприятия партии Орбана 'Фидес'. Фото

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил на фоне карты "Великой Венгрии" на партийном мероприятии. На ней указаны границы времен Первой мировой войны, куда на тот момент входили территории независимых государств, в частности Украины.

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Об этом пишет Telex. Так, Сийярто принял участие в так называемом парламентском заседании венгерской правой партии власти "Фидес", который состоялся 18 апреля.

Он выступил с речью о войне и мире, заявив, что "НАТО живет в пузырьке", но за его пределами позиция партии мира, которую представляет Венгрия, "находится в подавляющем большинстве".

По его рассуждениям, если бы это было не так, то не было бы никаких шансов на прекращение войны и заключение долговременного мира.

Примечательно, что все это происходило на фоне карты так называемой "Великой Венгрии" с территориями других независимых государств.

На выступление Сийярто отреагировал депутат Европейского парламента из Румынии Влад Георге.

"Венгрия, государство-член ЕС, подрывает суверенитет Румынии, другого государства-члена ЕС. На фото вы можете видеть флаг "Великой Венгрии", включающий регион, принадлежащий Румынии. Это отвратительно и возмутительно", – отметил он.

Напомним, венгерский премьер Орбан не раз демонстрировал свою приверженность Кремлю, распространяя его пропагандистские и бессмысленные нарративы об Украине. Так, политик даже назвал Украину "несуществующей в финансовом плане".

На такой резкий и предельно ошибочный тезис отреагировали в украинском МИД. Там призвали Орбана осознать, что Европа не занимается благотворительностью, когда вкладывает финансы в нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг российского диктатора Владимира Путина Виктор Орбан анонсировал пересмотр отношений Венгрии с РФ. Причиной он назвал смену геополитических реалий после вторжения войск России в Украину.

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