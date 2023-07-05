"Россия справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на помощь". Экс-главный тренер сборной РФ получил ответку в сети

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что этот вид спорта нужно развивать в странах БРИКС, в частности в Бразилии и Индии. По мнению знаменитого в прошлом хоккеиста, миссия руководителей российского спорта – найти любые возможности для того, чтобы дать нашим ребятам сравнивать себя с другими нациями, чтобы шло развитие.

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"Всегда можно чему-то научиться. Мы очень справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на помощь. Это наша миссия – помогать развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы они подтягивались к нашему уровню и потом, может быть, могли составить конкуренцию другим нациям. Важно учиться и передавать опыт, грандиозный опыт, которым было бы жалко не поделиться с друзьями", – сказал Быков в интервью "Р-спорт".

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