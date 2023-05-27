"Скорбим, что не ушел раньше". Некролог Лукашенко появился на сайте ХК "Динамо-Минск". Фотофакт

Белорусская организация "Киберпартизаны" взломали сайт хоккейного клуба "Динамо-Минск", разместив там некролог непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Как сообщается в Telegram-канале "Киберпартизанов", они "сломали любимую игрушку диктатора".

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"Целью акции было напомнить прикорытникам, предателям народа и торговцам совести, что тиран не вечен. Восковой дед тяжело болеет. Мы с вами это знаем", – говорится в послании хакеров.

Армия интернет-сопротивления уверена, что режим погибнет без вождя.

"Страна и белорусский народ продолжат жить и после его смерти. Что будете делать?.. Тик-так", - пишут "Киберпартизаны".

Как сообщал OBOZREVATEL, после традиционного "парада победы" на Красной площади в Москве Лукашенко резко почувствовал себя плохо и экстренно покинул Россию. 13 мая диктатор посетил президентскую клинику.

18 мая в ГУР подтвердили информацию, что Лукашенко болен,

23 мая самопровозглашенный президент сообщил, чем болел и заверил, что "умирать не собирается".

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