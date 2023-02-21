''Рабы так всегда рассуждают''. Третьяк прокомментировал речь Путина и был высмеян российскими болельщиками

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, общаясь с журналистами после обращения президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, высказался о санкционном давлении на российских спортсменов. Третьяк заявил, что самое главное, это тренироваться и готовиться к будущим стартам.

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"Я думаю, что наши спортсмены все равно будут выступать на международных [соревнованиях] не сегодня, так завтра. Поэтому все спортсмены все равно готовятся, потому что это цель в жизни каждого спортсмена – стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Поэтому надеемся, что будут лучшие времена", – цитирует Третьяка "Известия".

Такие слова главы ФХР вызвали насмешки со стороны российских болельщиков.

"Правильно, Владик: рабы так всегда рассуждают: авось, само рассосётся. Мы-то че можем? Наши хаты с краю", – пишут юзеры.

Также фанаты считают, что перспективы для страны выглядят очень пессимистичными.

"После выступления Путина остаётся надеется только на самые худшие времена начиная с окончания Второй Мировой войны,к сожалению", – комментируют фанаты.

Также пользователи с сарказмом упоминают нарративы пропаганды про "анлосаксов" и "агрессивный Запад".

"И не западло теперь будет играть с англосаксами и коллективным западом, да ещё и сливать им? Исламский хоккей, вот наше будущее!", "На международных турнирах будут играть за деньги спонсоров из нацистских стран и с их командами? Пусть дома сидят, тут хорошо, православие и никакой западной мерзости", – стебутся болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью прошлого года Третьяк назвал героями молодых людей, находящихся сейчас на войне в Украине. В ответ российские болельщики завалили депутата Государственной думы волной хейта.

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