'Позора все больше'. Третьяк тремя словами назвал Путина и стал посмешищем в сети

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк был высмеян российскими болельщиками после хвалебного интервью в адрес президента РФ Владимира Путина, которое дал на Красной площади во врем праздничного мероприятия ФХР, посвященное детскому хоккею. 71-летний трехкратный олимпийский чемпион заявил, что хоккей – национальная гордость России, и все знают, сколько внимания нашему виду спорта уделяет высшее руководство страны.

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После этого Третьяк назвал Путина "капитаном хоккейной семьи".

"Наш президент Владимир Владимирович Путин – капитан самой большой хоккейной семьи. Он оказывает огромную поддержку развитию хоккея, а его забота бесценна. Ведь она позволяет нам добиваться успехов и побед в самых разных направлениях – от спорта высших достижений до детского и юношеского хоккея, подготовки будущих чемпионов", – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Такие слова титулованного экс-вратаря сборной СССР спровоцировала шквал оскорблений от любителей хоккея из РФ.

"Оставались бы легендами, по 70 лет уже, но нет же. Нужно быть посмешищем. Холуй", "У него язык хоть успевает заживать в перерыве между интервью?", "Когда уже начнут Великим Вождем называть? Все скромничают- капитан, наш президент, лидер. Мелочно как-то", "Это просто 86-й level лизоблюдства! Непревзойденный мастер! Гуру!", "Позора все больше", – отмечают фанаты.

Не смогли пройти юзеры мимо и регулярных оскорблений чешской легенды хоккея Доминика Гашека.

"Владик думает, что вся жизнь состоит только из хоккея. А еще Гашека обвиняют, что он шайбой получал по голове регулярно. Похоже, что Третьяк тоже нормально отхватил", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Третьяк выразил абсурдную мысль о том, что национальную команду из РФ лишили победы на молодежном чемпионате мира, куда ее даже не допустили

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