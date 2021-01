Президент IIHF, який обняв Лукашенка: грав з вогнем і трохи обпікся

Глава Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Рене Фазель зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську, де має відбутися чемпіонат світу-2021.

На зустрічі йшлося про ситуацію з мундіалем, який через події в країні готові бойкотувати безліч європейських збірних, проте світову громадськість вразили фотографії зустрічі.

Terrible optics as International Ice Hockey Federation president Rene Fasel embraces Aleksandr Lukashenko at a meeting in Minsk to discuss hosting the world championship in Belarus. That's after months of brutal tactics against protesters & tens of thousands arrested & tortured pic.twitter.com/Gx3xe2b9aF