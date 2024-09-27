'Постановка чистой воды': чемпион мира из РФ цинично ответил украинцу о преступлениях армии России

Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин цинично высказался об агрессии своей страны в отношении Украины. Чемпион мира по хоккею 1993 года и обладатель "серебра" Олимпийских игр 2002 года назвал "постановкой чистой воды" кадры с военными преступлениями армии РФ.

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Об этом Николишин заявил в интервью порталу Sports.ru говоря об общении с тренером сборной Украины Дмитрием Христичем. Бывший хоккеист категорически не считает россиян агрессорами, а также со словами "время лечит" и пропагандистскими штампами о братских народах выразил уверенность в том, что "все нормально будет".

"Украинцы – замечательные люди. Очень много друзей – с некоторыми до сих пор общаемся. Родственники там живут, отец похоронен… Правда, с Димой Христичем перестали общаться после СВО (так в РФ позорно называют войну – ред.). Были близкими друзьями. Он считает, что мы – агрессоры. Говорю: "Дима, кто я – агрессор?". Много ругались из-за этих фейков, где танки давят мирных жителей. "Дим, это же постановка чистой воды". Но, думаю, время лечит. Все нормально будет. Два братских народа. То, что случилось, не укладывается в голове", – сказал Николишин, который один сезон провел в составе киевского "Сокола".

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