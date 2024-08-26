'Эти негодяи. Гады': чемпион ОИ из РФ набросился с оскорблениями на украинцев, выдумав фейки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников пришел в ярость из-за требований Конгресса украинцев Канады не включать Павла Дацюка в Зал хоккейной славы. Церемония должна пройти при участии россиянина в ноябре нынешнего года, однако наши соотечественники считают это неуместным на фоне агрессии РФ.

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В интервью порталу "ВсеПроСпорт" Кожевников в припадке принялся оскорблять и обзывать украинцев. Кроме того, он озвучил фейки об истории нашего народа, заявив, что наши соотечественники эмигрировали в Канаду в 1950-х при Никите Хрущеве.

"Я думаю, что на окончательное решение будет влиять в первую очередь НХЛ, а не диаспора, хотя она там и достаточно сильная. Гадостей от них точно можно ожидать, они их делали и в наши времена, когда мы играли. Украинская диаспора часто нас оскорбляла, но что поделать, если они такие гады и русофобы. Эти негодяи все выехали туда благодаря Хрущеву (на самом деле украинцы появились в Канаде еще в 1890-х, а при правлении Хрущева советская власть наоборот пыталась вернуть наших соотечественников в СССР – ред.). Но я не думаю, что для Дацюка будет что-то плохое с введением в Зал славы НХЛ. В лиге относятся к Павлу с огромным уважением", – сказал бывший хоккеист.

Ранее он обозвал папуасами некоторых участников чемпионата мира по хоккею, который в мае состоялся в Чехии и завершился победой хозяйской сборной.

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