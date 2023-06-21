"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин получил благодарность от президента РФ Владимира Путина "за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". Такая формулировка награды в адрес спортсмена, который много лет живет и работает в США, вызвала недоумение у российских болельщиков.

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Фанаты называют эту "грамоту" клеймом и сравнивают Путина с Гитлером.

"Представляю, что было бы если в 1944 году в Торонто прилетела от Гитлера почетная грамота игроку с немецкими корнями. Здесь примерно тоже самое", "Овечкин из всех сил старается от него подальше держаться, а тут ему благодарность сверху прилетает. Ну посмотрим как он от такого отмолчится", – пишут юзеры.

Пользователи не видят логики в ситуации с основателем "Путин Team", которым является Овечкин.

"Государственную награду за труд человеку, который всю свою жизнь живет и трудится в Америке.Где-то тут должна быть логика", "За трудовые успехи и добросовестную работу на благо американских капиталистов? Феерично!" - удивляются любители хоккея из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине мая Россия сделала "абсурдный" подарок Овечкину, "плюнув в душу" россиянам. 37-летний нападающий "Вашингтона" вместе со своей женой Анастасией Шубской в качестве гостя приехал на церемонию закрытия сезона чемпионата КХЛ в подмосковной Барвихе.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Овечкин отказался высказываться на тему войны в Украине. Из-за этого легендарный Доминик Гашек назвал хоккеиста из РФ "трусливым де*ьмом".

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