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"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
9,0 т.
Путин и Овечкин

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин получил благодарность от президента РФ Владимира Путина "за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". Такая формулировка награды в адрес спортсмена, который много лет живет и работает в США, вызвала недоумение у российских болельщиков.

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"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине

Фанаты называют эту "грамоту" клеймом и сравнивают Путина с Гитлером.

"Представляю, что было бы если в 1944 году в Торонто прилетела от Гитлера почетная грамота игроку с немецкими корнями. Здесь примерно тоже самое", "Овечкин из всех сил старается от него подальше держаться, а тут ему благодарность сверху прилетает. Ну посмотрим как он от такого отмолчится", – пишут юзеры.

"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине
"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине

Пользователи не видят логики в ситуации с основателем "Путин Team", которым является Овечкин.

"Государственную награду за труд человеку, который всю свою жизнь живет и трудится в Америке.Где-то тут должна быть логика", "За трудовые успехи и добросовестную работу на благо американских капиталистов? Феерично!" - удивляются любители хоккея из РФ.

"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине
"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине
"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине
"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине
"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине мая Россия сделала "абсурдный" подарок Овечкину, "плюнув в душу" россиянам. 37-летний нападающий "Вашингтона" вместе со своей женой Анастасией Шубской в качестве гостя приехал на церемонию закрытия сезона чемпионата КХЛ в подмосковной Барвихе.

"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Овечкин отказался высказываться на тему войны в Украине. Из-за этого легендарный Доминик Гашек назвал хоккеиста из РФ "трусливым де*ьмом".

"От Гитлера почетная грамота". Путин поставил "клеймо" на Овечкине

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