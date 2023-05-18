'Страна дураков'. Россия сделала 'абсурдный' подарок Овечкину, 'плюнув в душу' россиянам

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин получил в подарок автомобиль Lada Niva Travel KHL. 37-летний нападающий "Вашингтона" вместе со своей женой Анастасией Шубской в качестве гостя приехал на церемонию закрытия сезона чемпионата КХЛ в подмосковной Барвихе.

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Презент Овечкину сделал главный спонсор турнира – "Автоваз", вызвав бурную реакцию у болельщиков.

Фанаты не смогли сдержать эпитетов, обсуждая абсурдность ситуации в "стране дураков".

"Он ее потом продаст и отдаст деньги в какой нибудь фонд , где по итогу не будет гарантии ухода денег на благотворительность, о чем речь, если у нас огнетушители дарят , просто задайся вопросом, какие люди (99.9%) уроды, что видя все это, принимают за благо. И хрен с этой "Нивой", происходят вещи еще более абсурдные. Если думаешь, что происходит что-то ужасное, знай, что на самом деле все ещё хуже и страшнее", – пишут юзеры.

Пользователи поражены ситуацией и не понимают, почему Овечкину сделали такой "подгон".

"Хоть будет на чем ездить по вашингтонскому бездорожью", - стебутся в интернете.

Россияне в очередной раз признают, что об них вытерли ноги.

"Как символично. На днях читал статью про забастовку работников Ульяновского завода из-за низких зарплат. Такие подарки- просто плевок в душу обычных людей", – не сдерживаются любители хоккея из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения Овечкин, основавший в свое время движение Putin Team, отказался высказываться на тему войны в Украине. Из-за этого легендарный Доминик Гашек назвал хоккеиста из РФ "трусливым де*ьмом".

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