'Не знают, где Украина!' Вице-чемпион ОИ из РФ выдал пропаганду о США и Канаде, где 'довольно непросто'

Вице-чемпион Олимпийских игр Нагано-98 Герман Титов выдал нарративы кремлевской пропаганды о "загнивающем Западе", который не интересует поддержка Украины в противостоянии с военной агрессией России. В частности, говоря о североамериканских странах, бывший хоккеист заявил о "большой инфляции" в Канаде.

Видео дня

Об этом Титов рассказал в интервью порталу Sport24. Чемпион мира 1993 года добавил, что ни американцы, ни канадцы якобы даже не знают, где на карте находится наша страна, а зациклены на своих проблемах. При этом он опроверг, что вернулся в Россию из-за ситуации в Канаде.

"Что канадцы, что американцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Они зациклены на себе. Сейчас в Канаде довольно непросто. Большая инфляция, люди думают об этом, а не об украинцах. В Россию приехал, потому что в Канаде все плохо? Нет-нет. Потому что поступило хорошее предложение по работе", – сказал Титов.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил абсурдную мысль о том, что Европа загнулась из-за "отказа от российского рынка".

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил уверенность в том, что в мировом спорте "все рухнуло" без страны-агрессорки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!