Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил абсурдную мысль о том, что европейские страны потеряли значительную долю прибыли из-за ухода западных компаний с рынка РФ. Победитель молодежного первенства планеты-2002 добавил, что мировой хоккей находится на грани банкротства из-за отстранения представителей страны-агрессорки.

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Об этом Плющев, который унизительно высказывался о Латвии и Украине, заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Российский тренер упрекнул Международную федерацию хоккея (IIHF) в том, что она не спешит возвращать команды из РФ в свои турниры.

"У наших хоккеистов огромное количество болельщиков, которые заполняли бы трибуны на всех соревнованиях. Но не думаю, что эта ситуация может как-то повлиять на возвращение сборных на турниры. В IIHF сейчас руководствуются другими принципами. Кроме того, правила там диктуют другие люди, которым на финансовые потери все равно. Посмотрите, сколько потеряла Европа после отказа от российского рынка, что им финансовые проблемы хоккея?" – сказал Плющев.

Ранее вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил уверенность в том, что в мировом спорте "все рухнуло" без страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов со словами "они не разбираются" отреагировал на призыв Украины запретить россиянам въезд в другие страны на международные турниры.

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