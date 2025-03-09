Легенда мирового спорта встал на защиту Украины после 'наезда' Вэнса на украинских протестующих в Нью Йорке

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек возмутился словами вице-президента США Джей Ди Вэнса, который пожаловался на протестующих, собравшихся неподалеку от места его проживания на митинг в поддержку Украины. Вэнс заявил, что возгласами "Слава Украине" протестующие якобы испугали его трехлетнюю дочь и грубо обозвал их из-за "преследования ребенка в рамках политического протеста".

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Олимпийский чемпион Нагано-98 в ответ отметил, что если бы он вышел на улицу со своими маленькими детьми и услышал, как вокруг кричат "Слава Украине", то гордился бы своими согражданами "за поддержку страны, которая защищается от ужасного врага, убивающего там людей каждый день".

"И я бы попытался объяснить своим детям, что такие же дети, как они, там ежедневно гибнут и калечатся от российских бомб. Именно поэтому мы должны помогать и поддерживать Украину. Мне трудно понять, почему в таком случае вы не гордитесь своими согражданами и не используете возможность объяснить своим детям, какие страшные преступления совершает Россия в Украине. В том числе против таких же детей, как ваши", – написал 60-летний Доминик в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гашек резко осудил действия администрации Дональда Трампа в отношении Украины, отметив, что нынешние американские власти вредят нашей стране и подыгрывают кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Не так давно в интервью OBOZ.UA легендарный хоккеист рассказывал, почему активно и последовательно поддерживает Украину в войне с Россией. Он также назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом позапрошлого года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

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