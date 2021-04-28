Канада разгромила действующих чемпионов юношеского ЧМ по хоккею, забросив 12 шайб
Сборная Канады по хоккею со счетом 12:1 разгромила Швецию на старте чемпионата мира до 18 лет, который сейчас проходит в США.
Североамериканская команда считалась фаворитом противостояния, но никто не ожидал, что ее поединок против действующих победителей турнира закончится с таким результатом.
Канадцы открыли счет на шестой минуте первого периода, играя в большинстве, после чего их соперники просто посыпались. Шведы часто ошибались, теряли равновесие и шайбу на ровном месте. Действующие чемпионы позволили оппонентам отличиться по четыре раза в каждом из трех периодов, а свой единственный гол в поединке забили в середине третьей двадцатиминутки при счете 0:10.
В Twitter информагентства TSN появилось видео одной из шайб, пропущенных Швецией после серии рикошетов.
В другом матче этой группы Беларусь разгромила Швейцарию со счетом 7:1. Теперь ситуация в турнирной таблице выглядит следующим образом:
1. Канада 3 очка, 1 матч
2. Беларусь 3 очка, 2 матча
3. Швейцария 3 очка, 2 матча
4. Швеция 3 очка, 2 матча
5. Латвия 0 очков, 1 матч.
Как сообщал OBOZREVATEL, победителем молодежного чемпионата мира по хоккею, который прошел в начале 2021 года в Канаде, стала сборная США.