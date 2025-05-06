'Как победить Канаду, не привлекая внимание санитаров'. Сборную России по хоккею унизили в Беларуси

Сборная России по хоккею под руководством Романа Ротенберга вновь проиграла сборной Беларуси – на этот раз в Тольятти со счётом 1:3. Это уже третье поражение подряд от соседей, которые годами не играют на международном уровне и выступают одним и тем же составом.

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Ранее россияне уступили белорусам в Астане (2:4) и в овертайме в Тольятти (7:8). Заключительный матч серии состоится 9 мая в Минске. В случае очередного поражения Ротенберг может "оформить" разгром 0:4 в товарищеской серии, которую изначально подавали как этап подготовки к будущим победам над Канадой и США.

После очередной неудачи главный тренер в привычной манере сослался на травмы, нехватку игроков и то, что у белорусов "состав не меняется годами". По его словам, "много лидеров пробуют себя в НХЛ", а другие заняты в финале Кубка Гагарина или в молодёжных лигах. Отдельно он посетовал на отсутствие Зыкова, лучшего бомбардира в матчах против Беларуси.

Однако фанаты в комментариях не разделили оптимизма тренера и откровенно высмеяли как уровень сборной, так и саму идею её существования.

"Он же рвать Канаду собирался… А превратил сборную в клоунаду", – пишет пользователь gospodin_nikto. "Рома может стать единственным тренером, проигравшим две серии плей-офф за сезон", – иронизирует АдминБЦ. А KillFish добавляет: "После такого позора он скажет, что Беларусь сильнее Канады и США?". Как победить Канаду, не привлекая внимание санитаров!" - стебуться над тренером пользователи.

Ранее после победы над Казахстаном (4:1) в товарищеском матче главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг неожиданно сравнил свою команду со сборной Канады.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

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