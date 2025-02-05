Фетисов рассказал, что сделали с Лукашенко, когда тот забил гол вместо Путина на хоккее

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как во время хоккейного матча в Ночной хоккейной лиге Александр Лукашенко открыл счет, чем вызвал недовольство Путина. После этого белорусский президент уже не получал передач.

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Для справки: Ночная хоккейная лига (НХЛ) – это любительский турнир в России, созданный в 2011 году по инициативе Путина. В лиге участвуют бывшие профессионалы, чиновники и бизнесмены, а матчи проходят в показательном формате.

"Батька забил в первой смене, у него хороший бросок. Я посмотрел на нашего президента – а он не очень доволен", – вспомнил Фетисов. Когда Лукашенко спросил, почему ему больше не пасуют, тот лишь ответил: "Вы плохо открываетесь". В итоге Путин забил шесть голов, Лукашенко – только один", – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею в интервью "РИА Новости".

Комментируя последствия, после таких "санкции" в отношении "картопляного фюрера", Фетисов отметил, что в Беларусь ему пока еще не запретили въезжать.

В тоже время российский экс-хоккеист признался, что депутаты Госдумы теперь не могут выезжать без специального разрешения и пожаловался, что находится под санкциями по всему миру, включая Новую Зеландию.

В комментариях российские болельщики высмеяли такое лизоблюдство своего соотечественника.

"Гордиться холуйством - это в высшей степени мерзко и жалко", "Верно прочитать взгляд и подыграть шефу - это важнейшее качество успешного чиновника. Без него во власть и не возьмут, сколько не старайся", – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фетисов попытался оправдать "великолепную" игру Владимира Путина в хоккей в Ночной хоккейной лиге, где он регулярно становится лучшим бомбардиром. Бывший хоккеист сборной СССР с восхищением заявил, что забивать шайбы – это "быть в нужное время в нужном месте", и что Путин якобы делает это наравне с другими хоккеистами с таким же уровнем.

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