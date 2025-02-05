'Разве вы не видите?' Фетисов раскрыл правду про Путина и стал посмешищем

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов попытался оправдать "великолепную" игру Владимира Путина в хоккей в Ночной хоккейной лиге, где он регулярно становится лучшим бомбардиром. Ночная хоккейная лига (НХЛ) – это любительский турнир в России, созданный в 2011 году по инициативе Путина. В лиге участвуют бывшие профессионалы, чиновники и бизнесмены, а матчи проходят в показательном формате.

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, высказываясь о матчах с участием российского диктатора, с восхищением заявил, что забивать шайбы – это "быть в нужное время в нужном месте", и что Путин якобы делает это наравне с другими хоккеистами с таким же уровнем.

"Мне дебилы-журналисты западные после игр в Сочи звонят и спрашивают: "Опять он забил 6-7 голов. Вы, наверное, поддаетесь?" Я им отвечаю: "Разве вы не видите, что он играет с нами в одной пятерке против таких же любителей, как и он", – цитирует 66-летнего Фетисова РИА Новости.

Однако болельщики не оценили подобной риторики политика. В комментариях бывшего легенду советского хоккея обвинили в угодничестве и посчитали его высказывания откровенно смешными. "Как же смешон Фетисов, полнейшее угодничество или с головой плохо!" – написал один из пользователей. Другие отметили, что легендарный защитник раньше пробивал оборону соперников, а теперь "ломает позвоночник в поклоне перед Путиным".

Впрочем, сомнения у зрителей вызывает не только Фетисов, но и сам Путин. В сети не раз поднимали вопрос, почему вратари и защитники, играя против президента, словно теряют реакцию. "У нас глаза есть, видим, как отворачиваются от шайбы вратари и сопровождают защитники", – отметил один из комментаторов.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал предательством то, что чемпионат мира по хоккею и Евро-2024 по футболу показывали в России. Российская Федерация после полномасштабного вторжения в Украины была отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой IIHF, ФИФА и УЕФА.

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