Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает неизбежным возвращение флага Российской Федерации на мировые соревнования. 61-летний уроженец Санкт-Петербурга заявил, что все жители России с гордостью "чтят российский флаг" и гордятся им.

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По мнению Васильева, величие его страны является неоспоримым фактом и скоро это все осознают.

"Российский флаг будет возвышаться на всех международных спортивных соревнованиях точно так же, как солнце встает по утрам. Это неизбежный факт. Сомнений никаких быть не может. Конечно, мы с гордостью чтим наш флаг, мы им гордимся. Когда звучит гимн и поднимается флаг, гордость присутствует. Даже ком к горлу подкатывает", – цитирует Васильева "Спорт-Экспресс".

Такие пафосные слова бывшего спортсмена вызвали настоящую истерику у российских болельщиков.

"Откуда столько всего возвышения? Что за беготня вокруг флага? Не лучше бы возвышаться тем, что например наши пенсионеры катались бы по миру на свою пенсию, а не рыскали по "Магниту" в поисках акций?", "Это он о чем? Опять в глухом запое..", "Когда уже этот Васильев протрезвеет", – стебутся пользователи.

В комментариях уверены, что Россия станет великой, лишь когда уйдет Путин.

Ранее легкоатлетка сборной России Анна Кулинич‑Сорокина пожаловалась на запрет цветов РФ и названия страны на Паралимпийских играх-2024. Соревнования состоятся с 28 августа по 8 сентября в Париже.

Недавно Васильев выступил категорически против участия россиян на Паралимпиаде-2024 в Париже в так называемом нейтральном статусе. Бывший биатлонист назвал унижением условия допуска и обвинил международные спортивные организации в унижении представителей страны-агрессорки.