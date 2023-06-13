Экс-тренер сборной России обвинил Европу, которая 'не хочет с нами играть', в отстранении от ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев потребовал от Международной федерации хоккея (IIHF) вернуть команду из РФ на чемпионат мира. Победитель молодежного первенства планеты-2002 при этом добавил, что это должно быть сделано с соблюдением прав представителей страны-агрессорки выступать под национальным флагом.

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Об этом Плющев заявил в интервью изданию "Спорт день за днем". Он пожаловался на то, что западные сборные не хотят играть с россиянами, а потому национальной команды РФ на сегодняшний день фактически не существует, ведь она не проводит ни сборы, ни товарищеские матчи.

"Сейчас сложно рассуждать о нашей сборной, потому что нет, грубо говоря, ни тренерского штаба, ни состава, ничего нет. Это Европа не хочет с нами играть, будем отталкиваться от этого. Если говорить о том, нужна сборная или нет – наверное, нужна. Вопрос другой – пока обсуждать еще нечег. Сборная России должна выступать со своим флагом и со своим гербом. И вообще, любой спортсмен своей страны, если он гражданин, должен выступать под своей символикой. Если он не считает себя гражданином своей страны, то это уже другой вопрос", – сказал Плющев.

Ранее он назвал случайным успех сборной Латвии на чемпионате мира-2023, где она выиграла исторические бронзовые медали, отметившись ложью об украинских хоккеистах.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер сборной Украины Андрей Назаров потребовал вернуть РФ на ЧМ по хоккею, так как "Россия ни перед кем не прогибается".

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