'Другие страны чем лучше?' Чемпион мира из РФ послал МОК, обвинив в беспределе

Победитель молодежного чемпионата мира по хоккею 1979 года Геннадий Курдин устроил истерику из-за планов Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Россию к Играм-2024 в Париже в статусе сборной беженцев. Двукратный чемпион СССР обвинил организацию в беспределе.

Видео дня

Об этом Курдин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он выступил за то, чтобы российские спортсмены не соглашались выступать без флага и гимна, а также начал рассуждать о том, что РФ не должна нести наказание за вторжение в Украину, которое он назвал "геополитическим конфликтом".

"Мир будто сошел с ума. Какой-то беспредел творится. Спорт у политики стал заложником. Ну давайте тогда всех объявим беженцами. Другие страны чем лучше? У них не бывает геополитических конфликтов? И кто эти конфликты вообще провоцирует? Да, в 2018 году сборная России по хоккею завоевала "золото" – без флага и гимна. Но все знают, что это была именно Россия. Пусть даже в нейтральных свитерах. А теперь нас что, беженцами будут обзывать? Но мы-то себя должны уважать. Пошли они все на хрен", – сказал Курдин.

Ранее он назвал придурком легендарного чешского вратаря и олимпийского чемпиона Доминика Гашека за поддержку Украины в войне с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов обвинил МОК в ненависти к россиянам. Кроме того, он потребовал "чисто по-человечески" ответить за отстранение РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!