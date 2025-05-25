Драку с россиянином разнимали судьи, а РФ и Финляндию украинцы заставили догонять: на первом ЧМ по хоккею в элите наша сборная получила болезненный урок

После развала Советского Союза правопреемницей СССР в хоккее и ряде других видов признали Россию, поэтому она сразу начала соревноваться в мировой элите, тогда как сборная Украины была вынуждена подниматься с самых низов, чтобы в 1999 году в своем первом чемпионат мира с участием сильнейших команд планеты.

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Первую неофициальную встречу новосозданная сборная страны провела на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге 14 апреля 1992 года против Казахстана и потерпела болезненное поражение со счетом 1:5. А в ноябре 1992-го в Минске сыграла уже первый официальный матч против того самого соперника в рамках отборочного раунда к чемпионату мира в Дивизионе "C".

Шесть лет "сине-желтые" постепенно поднимались в классе, пока в ноябре 1998 года в квалификационном турнире в Словении не завоевали право выступить в элите мирового хоккея в 1999-м. На своем пути они разбили французов 4:1 и расписали тяжелые ничьи с Германией (1:1) и Словенией (2:2).

Чемпионат мира-1999 проходил с 1 по 16 мая в норвежских городах Осло, Лиллегаммер и Хамар. Формат тех соревнований предусматривал три этапа, начиная с группового, где 16 сборных разделили на четыре квартета. Далее проходили две лучшие команды, а Украина попала в достаточно сложную группу D вместе с будущими финалистами чемпионата финнами, а также россиянами и белорусами.

Наших дебютантов тогда возглавлял легендарный тренер Анатолий Богданов, который в 1985 году привел киевский "Сокол" к бронзовым наградам чемпионата СССР, а также шесть раз гарантировал украинской команде место в пятерке лучших клубов СССР.

Среди лидеров "сине-желтых" были игрок швейцарского "Берна" Александр Годынюк, будущий наставник ХК "Кременчуг" и сборной Украины Александр Савицкий, который в 1998-м стал чемпионом России в составе казанского "Ак Барса", Виталий Литвиненко, который также выигрывал первенство РФ в составе Ярославля, нападающий немецкого "Тайгерс" Вадим Шахрайчук и будущая звезда сборной 20-летний Константин Касянчук.

В воротах украинцев в Норвегии стоял легендарный Юрий Шундров, за плечами которого было даже два поединка за сборную Советского Союза.

"Шундров был очень гордым человеком. Других вратарей вообще для него не существовало. Даже ровесников, не говоря о нас, молодых. Мало кто знает, но пока Шундров играл, он до последнего никого из молодых голкиперов не учил. Даже в конце карьеры, когда Александр Сеуканд говорил, чтобы Юрий брал под опеку во время летних сборов кого-то из молодых, тот говорил: "А если я его чему-то научу, а он мое место займет? Нет". Он интересным был персонажем", - вспоминал позже Константин Симчук.

Правда, основным голкипером на том мировом форуме стал не Шундров, а Александр Вьюхин, но и его мастерства не хватило, чтобы остаться "сухим" в первом матче с Финляндией 2 мая в Хамаре. Однако подопечные Богданова дали настоящий бой титулованному сопернику.

Украинцы даже первыми открыли счет во встрече на 24 минуте в большинстве, а первую шайбу "сине-желтых" в элите мирового хоккея забросил Сергей Климентьев. Однако через три минуты финны сравняли счет, а затем дожали своего менее опытного оппонента, забросив еще две шайбы - 3:1. А хоккеисты сборной Украины заработали за ту встречу аж 30 минут штрафа.

"Конечно, я очень рад, что забил этот первый гол, тем более, что он вывел нас вперед в матче против финнов! Тогда я совсем не думал об историчности этого гола, потому что мы надеялись на положительный исход встречи", - вспоминал Климентьев.

"Мы проиграли очень сильному сопернику, возможно, лучшему на турнире. Но я не очень доволен нашей игрой. Мои игроки могут лучше выступать в мобильности, в поединках, эффективнее использовать свои шансы. Они тщательно готовились, но, видимо, обожглись. Только Вьюхин играл на своем уровне. Этот матч был хорошим уроком, я доволен настроем игроков и их командным духом. Но большое количество штрафных вызывает у нас беспокойство. Не в моих правилах обсуждать судейство, но я считаю, что 30% штрафных были незаслуженными, потому что те же фолы наших соперников не были зафиксированы. Нам не хватает опыта в группе А", - отметил после матча тренер Богданов.

Тогда как один из лидеров Финляндии Саку Койву отмечал, что первый матч был очень сложным: "Мы долго не могли найти ключ к воротам. Мы пробовали быстрые атаки, дальние удары, хитрые комбинации, но украинский вратарь был непробиваемым. Лишь в третьем периоде опыт взял верх".

А 4 мая в том же Хамаре наша команда встречалась с россиянами. Это была очень принципиальная встреча, немало игроков нашей команды на тот мент выступали в чемпионате РФ. И снова украинцы открыли счет первыми в большинстве, когда на 12 минуте отличился Олег Синьков. Однако удержать свое преимущество не удалось - во втором и третьем периоде подопечные Богданова вместо еще одной заброшенной шайбы пропустили четыре и проиграли 1:4.

Хотя даже при таком счете на льду чувствовалось напряжение и за 3,5 минуты до конца началась драка - по словам комментатора, началось все с разборок Климентьева и Кудашова, а закончилась боксерским междусобойчиком Романа Сальникова и Сарматина, которых едва растянули судьи.

Анатолий Богданов отметил, что во втором матче его команда выглядела уже лучше, чем против Финляндии: "Переломным моментом в матче стала игра 5 на 3 в конце второго периода. Сразу после этого вместо 2:2 они забили 1:3 с преимуществом в одного игрока. В этом турнире мы ученики. Время покажет, на что мы способны, но пока что мы расплачиваемся за свои ошибки".

Лучший игрок Украины в этом матче Вадим Шахрайчук был уверен, что "сине-желтые" были близки к сенсации: "Но удача не была на нашей стороне. В нашей команде нет игрока класса Яшина".

В свою очередь нападающий клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" Алексей Яшин нахваливал украинцев: "Первый тайм был разочаровывающим. Мы много атаковали, и не только не забили, но и пропустили автогол. Однако во втором тайме команда решила переломить ход игры. Победа далась нелегко. Украина - хорошая команда, они техничны, они жертвуют собой в обороне, и они любят и умеют атаковать".

Последняя встреча группового этапа против Беларуси по своему сценарию повторяла две предыдущие - Украина первой открывает счет уже на 15 секунде игры после точного броска Виталия Литвиненко, однако затем снова проваливается в защите, позволив сопернику забросить аж шесть раз, что стало окончательным приговором для "сине-желтых".

"Я думаю, что было много нервного напряжения, которое преследовало игроков. Ведь даже такие опытные хоккеисты, как бывший игрок НХЛ Александр Годынюк, допускали элементарные ошибки. Именно Годынюк был виновником первых пропущенных голов. Более того, многие наши игроки играют за "Сокол" в ВЭХЛ, и, честно говоря, уровень этой лиги не высок. А в этом чемпионате мы были в группе смерти", - расстроился результатом Анатолий Богданов.

"Что касается крупного счета, то это случается часто, я уже пережил это за 20 лет тренерской работы. Готовишься к решающему матчу, и когда теряешь свой шанс, наступает чрезвычайная психологическая заторможенность. Не стоит делать из этих поражений трагедию, мы многому из них учимся. Перед чемпионатом мира ключевые игроки долго были травмированы, это могло лишь повлиять на действия нашей команды", - подытожил тренер.

В итоге нашу группу выиграла Финляндия, следом за ними финишировали россияне, а на третьей позиции оказалась Беларусь. В итоге на дебютном чемпионате украинцы заняли 14 место.

Сборная Чехии, которая в 1998 году привезла домой олимпийское "золото", за год подтвердила свой высокий класс. Даже не самым сильным составом и без "Доминатора" Доминика Гашека в воротах. Однако звезды НХЛ Мартин Ручински, Петр Сикора и Павел Кубина помогли команде добраться до финала, а там по сумме двух матчей дожали Финляндию - 3:1, 1:4 и 1:0 в овертайме.

Хотя финны также привезли на хоккейный мундиаль мощный состав во главе с Саку Койву с Теему Селинне, которые стали самыми результативными игроками чемпионата.

Россияне на этом первенстве закрыли топ-5, что для них было провалом, белорусы закончили девятыми.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что хоккеист сборной Украины установил уникальный рекорд XXI столетия.

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