'Днепр' с разницей в одну шайбу обыграл 'Волков' в УХЛ

29 декабря, в Херсоне состоялся второй поединок 22-го тура УХЛ Париматч в котором "Днепр" принимал "Ледяных Волков".

Первый период прошел при полном доминировании киевских гостей. "Волки" применяли высокий прессинг, а также грамотно располагались в зоне соперника при позиционной атаке. В свою очередь "Днепр" - надежно и уверенно сыграл в защите, а при возможности проводил быстрые контратаки.

С "Волками" сыграло спортивное правило: "Не забиваешь ты, забивают тебе". Форварды гостей хоть и пытались отличиться, но умелые действия голкипера Петрова сделали свое дело. В результате херсонцы удачно сыграли на контратаках и забили 2 гола. Точные броски на свой счет записали – Никонов и Гасников.

Все же гости смогли отыграть одну шайбу. Павлов удачно реализовал добивание, после броска Панкова. Таким образом, счет на табло, после первого периода оставался минимальным 2:1, в пользу "Днепра".

Вторая двадцатимнутка прошла в быстром темпе. Вначале "Волки" усилиями Хеффернана сравняли счет. Затем, менее чем через минуту "Днепр" вновь вышел вперед (отметился Целогородцев). Через три минуты гости снова сравняли счет (отличился Кича). Затем вновь, черед пришел отвечать хозяевам площадки. Шайба оказалась у форварда херсонцев Целогородцева, который реализовал выход один на один со Стельмахом.

В оставшиеся время обе команды были близки к тому, чтобы забить. Но, благодаря надежной игре вратарей, счет на табло не изменился и на третий период хоккеисты выходили при счете 4:3 в пользу "Днепра".

В заключительной двадцатиминутке гостям так и не удалось переломить ход игры. Команды забросили по шайбе и завершили встречу со счетом 5:4 в пользу "Днепра".

"Днепр" - "Ледяные Волки" 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – Никонов, (Ратушный - Брага), 09:18; 2:0 – Гасников (Целогородцев - Дорофеев), 14:10; 2:1 – Павлов (Черемнов), 14:44; 2:2 – Хеффернан (Сурин - Панков), 27:44; 3:2 – Целогородцев (Ратушный),28:23; 3:3 – Кича (Калиничев - Шабанов),31:55; 4:3 – Целогородцев (Дорофеев), 32:35; 5:3 – Целогородцев (Дорофеев - Каракулько), 41:48; 5:4 – Шабанов (Кича), 46:12;