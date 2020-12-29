'Дніпро' з різницею в одну шайбу обіграв 'Вовкiв' в УХЛ

29 грудня, в Херсоні відбувся другий поєдинок 22-го туру УХЛ Паріматч в якому "Дніпро" приймав "Крижаних Вовків".

Перший період пройшов при повному домінуванні київських гостей. "Вовки" застосовували високий пресинг, а також грамотно розташовувалися в зоні суперника при позиційній атаці. У свою чергу "Дніпро" - надійно і впевнено зіграв у захисті, а при можливості проводив швидкі контратаки.

З "Вовками" зіграло спортивне правило: "Не забиваєш ти, забивають тобі". Форварди гостей хоч і намагалися відзначитися, але вмілі дії голкіпера Петрова зробили свою справу. В результаті херсонці вдало зіграли на контратаках і забили 2 голи. Точні кидки на свій рахунок записали - Ніконов і Гасніков.

Все ж гості змогли відіграти одну шайбу. Павлов вдало реалізував добивання, після кидка Панкова. Таким чином, рахунок на табло, після першого періоду залишався мінімальним 2:1, на користь "Дніпра".

Друга двадцатихвилинка пройшла в швидкому темпі. Спочатку "Вовки" зусиллями Хеффернана зрівняли рахунок. Потім, менш ніж через хвилину "Дніпро" знову вийшов вперед (відзначився Целогородцев). Через три хвилини гості знову зрівняли рахунок (відзначився Кіча). Потім знову, черга прийшов відповідати господарям майданчика. Шайба виявилася у форварда херсонців Целогородцева, який реалізував вихід один на один зі Стельмахом.

В останні час обидві команди були близькі до того, щоб забити. Але, завдяки надійній грі воротарів, рахунок на табло не змінився і на третій період хокеїсти виходили за рахунку 4:3 на користь "Дніпра".

У заключній двадцятихвилинці гостям так і не вдалося переломити хід гри. Команди закинули по шайбі і завершили зустріч з рахунком 5:4 на користь "Дніпра".

"Дніпро" - "Крижані Вовки" 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Шайби: 1:0 - Ніконов, (Ратушний - Брага), 9:18; 2:0 - Гасніков (Целогородцев - Дорофєєв), 14:10; 2:1 - Павлов (Черемнов), 14:44; 2:2 - Хеффернан (Сурін - Панков), 27:44; 3:2 - Целогородцев (Ратушний), 28: 23; 3:3 - Кіча (Калиничев - Шабанов), 31: 55; 4:3 - Целогородцев (Дорофєєв), 32:35; 5:3 - Целогородцев (Дорофєєв - Каракулько), 41:48; 5:4 - Шабанов (Кіча), 46:12;