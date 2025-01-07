Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов размечтался о возвращении российских спортсменов в международные турниры после того, как "мы победим в СВО" (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.). Бывший хоккеист в патриотичном угаре потребовал от атлетов из страны-агрессорки прекратить выступать под нейтральным флагом, посчитав это унижением.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии порталу Sport24. Депутат Государственной думы и приспешник диктаторского режима Владимира Путина также обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в якобы несправедливых санкциях и выразил уверенность, что россиян не вернут в турниры в ближайшее время.

"Мне кажется, наши шансы на возвращение в хоккее минимальны. Нам предложат играть в зеленых или фиолетовых майках, а могут и в радужных предложить. Нам нужно выступать на хоккейных чемпионатах в майке сборной России. Это мужская игра, и себе других вариантов уже не представляю. Мы уже насмотрелись белых маек с гербом и флагом ОКР. Не понятно, как сейчас будут принимать решение. Что должно произойти, чтобы нас вернули с флагом и гимном? Мы победим в СВО – и все встанет на свои места", – сказал Фетисов.

Ранее он выразил нелепую мысль о том, что перед российскими спортсменами должны извиниться за отстранение и вернуть их в международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выдал бредовую мысль о том, что сборную России по хоккею не допускают в международные турниры из-за боязни соперничества.

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