Чемпион ОИ из РФ, заявивший, что 'ни одного украинца не тронули', рассказал, чего россиянам не простят дети

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выступил против выхода организации из состава международной ассоциации (IIHF). Фанат кремлевского диктатора Владимира Путина, говоривший, что в РФ "ни одного украинца не тронули", назвал подобный шаг лишением юных спортсменов мечты сыграть на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Видео дня

Об этом Третьяк заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Олимпийский чемпион выразил уверенности в том, что российские национальные сборные будут возвращены в турниры IIHF, а рассмотрение вопроса об этом якобы назначено на май, но многое при этом зависит от войны в Украине.

"Считаю, что из IIHF нельзя выходить. Рано или поздно все поменяется. Рано или поздно мы будем играть на международной арене, на чемпионатах. Мировой хоккей без российского теряет интерес. Поймите, мы должны думать не только о сегодняшнем дне. Хорошо, я трехкратный олимпийский чемпион, а мальчишка, который начинает заниматься, он кем захочет стать? Захочет выиграть Олимпиаду, выиграть чемпионат мира. Вы что, хотите мечту отобрать, выйдя отовсюду? Наши дети нам этого не простят. Вы знаете, что в мае снова будет обсуждаться наше участие. Но все зависит от того, как будет складываться СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.)", – сказал Третьяк.

Ранее он высказался о полном отстранении представителей страны-агрессора в командных видах спорта, отметив, что "это не укладывается в голове у нормального человека".

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал уйти в отставку президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвинив его в унижении россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!